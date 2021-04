Linha do Minho. Governo fala em revolução no transporte de mercadorias

A inauguração ficou, no entanto, marcada por dois protestos: um, no interior da estação de Valença onde decorreu a cerimónia e que foi promovido por trabalhadores da Infraestruturas de Portugal; outro, no exterior, por centenas de manifestantes a exigirem a reabertura imediata das fronteiras com a Galiza.





Reportagem de Ana Gonçalves.