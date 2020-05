Lucro da Mapfre recuou 32% no 1.º trimestre para 127 milhões de euros

Em comunicado enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV), o grupo Mapfre explicou que os resultados do primeiro trimestre, a serem apresentados no conselho de administração que se realizará em 18 de maio, foram influenciadas negativamente pelo "impacto do terramoto" verificado em Porto Rico no início deste ano, que envolveu 54 milhões de euros e pelos efeitos da tempestade Glória, em Espanha, com 14 milhões.

As moedas dos países emergentes também tiveram um efeito negativo nos resultados do grupo segurador, subtraindo mais de seis milhões, lê-se no comunicado.

Quanto à receita, o grupo segurador lembra que caiu 4,5% no primeiro trimestre deste ano, para 7.333 milhões euros, e que os prémios de seguro direto diminuíram em 4,7%, para 6.097 milhões de euros nos primeiros três meses do ano, em termos homólogos.

Os resultados da Mapfre surgem numa altura em que o mundo se debate com a pandemia da covid-19.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia já provocou mais de 250 mil mortos e infetou mais de 3,5 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (68.689) e mais casos de infeção confirmados (quase 1,2 milhões).

Seguem-se Itália (29.079 mortos, quase 212 mil casos), Reino Unido (28.734 mortos, mais de 190 mil casos), Espanha (25.613 mortos, mais de 219 mil casos) e França (25.201 mortos, mais de 169 mil casos).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos a aliviar diversas medidas.