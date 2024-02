Lucro da Semapa recua 20 por cento para 244,5 milhões de euros em 2023

"O resultado líquido atribuível a acionistas da Semapa no final de 2023 atingiu os 244,5 milhões de euros (vs. 307,1 milhões de euros em 2022)", revelou o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Por sua vez, o volume de negócios do grupo cedeu 13,3%, face a 2022, fixando-se em 2.706,3 milhões de euros.

No acumulado de 2023, a faturação do segmento de pasta e papel/Navigator situou-se em 1.953,2 milhões de euros, menos 20,7%, enquanto no cimento/Cecil foi de 693,3 milhões de euros, uma subida de 15%.

Já o segmento outros negócios teve um volume de negócios de 60,7 milhões de euros, mais 11,2%.

Em 2023, as exportações e vendas ao exterior ascenderam a 1.997,4 milhões de euros, "o que representa 73,8% do volume de negócios".