Lucro da Sonae atinge 73 milhões de euros no 1.º semestre

Lusa 23 Ago, 2017, 19:41 | Economia

"O resultado líquido atribuível aos acionistas ascendeu a 73 milhões de euros, beneficiando do crescimento das vendas de todos os negócios e da melhoria da rentabilidade operacional, bem como da valorização dos centros comerciais e dos menores custos financeiros decorrentes do reconhecimento da forte estrutura de capital da Sonae", refere o grupo em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Excluindo os ganhos de capital não recorrentes registados no primeiro trimestre de 2016, fruto essencialmente das operações `sale and lease back`, a evolução do resultado líquido da Sonae teria sido claramente positiva", acrescenta, adiantando que no segundo trimestre, "cuja comparabilidade não é afetada pelos itens não recorrentes, o resultado líquido atribuível aos acionistas aumentou 39,7% para 65 milhões de euros, com a melhoria de todos os indicadores operacionais e de rentabilidade".

No semestre, as vendas subiram 8% para 2.603 milhões de euros, "com todos os negócios a contribuir positivamente para esta evolução: Sonae Retalho, Sonae IM e Sonae FS", sendo que no segundo trimestre as vendas progrediram 10% para 1.324 milhões de euros.

Já o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) subjacente aumentou 9,2% para 116 milhões de euros, "impulsionado pela evolução positiva da rentabilidade operacional de todos os negócios". No segundo trimestre, o EBITDA subjacente subiu 6,8% para 67 milhões de euros.

No semestre, o investimento realizado pelos negócios ascendeu a 121 milhões de euros, representando cerca de 4,6% do volume de negócios.

"O investimento foi canalizado para a abertura de novas unidades, lançamento de novos negócios e reforço da internacionalização e do serviço ao cliente, tendo atingido 67 milhões de euros na Sonae MC, 13 milhões de euros na Worten, 16 milhões de euros na Sonae Sports & Fashion como na Sonae RP e cinco milhões de euros na Sonae IM".

No primeiro semestre, o grupo Sonae criou "mais de 2.000 postos de trabalho".

Entre janeiro e junho, o volume de negócios da Sonae Retalho aumentou 7,5% para 2.564 milhões de euros.