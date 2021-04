Lucro do Goldman Sachs aumenta 464% no primeiro trimestre

O resultado recorde (equivalente a 5.714 milhões de euros) foi impulsionado por operações de corretagem e banca de investimento.

A faturação da entidade financeira entre janeiro e março ascendeu a 17.704 milhões de dólares, mais 102% em comparação com o exercício anterior, alimentado em boa parte pela divisão de Mercados Globais, que cresceu 46% para 7.580 milhões devido ao bom desempenho dos mercados de ações e renda fixa.

A Goldman Sachs é a empresa mais exposta a atividades bolsistas em Wall Street entre os grandes bancos norte-americanos, o que lhe permitiu beneficiar nos últimos meses com a forte subida dos mercados.

"Temos estado a trabalhar bastante com os nossos clientes na preparação do pós-pandemia e num clima económico mais estável. Os nossos negócios continuam muito bem posicionados (...) para a recuperação e essa força reflete-se nas receitas e lucros recorde deste trimestre", afirmou o presidente executivo, David Solomon.

A entidade reduziu as suas reservas para crédito malparado em 70 milhões de dólares, o que reflete "a melhoria contínua do clima económico após as difíceis condições que começaram no primeiro trimestre de 2020 como resultado da pandemia de covid-19". O valor para essas perdas é agora de 4.240 milhões de dólares.

Os resultados do Goldman Sachs superaram as expectativas dos analistas e as suas ações subiam 1% nas operações eletrónicas antes da abertura de Wall Street. Desde o início do ano, foi registada uma valorização de 24% em bolsa.