Lucros da CGD sobem 2% para 1.400 milhões

Na abertura da conferência de imprensa, o presidente executivo do banco público, Paulo Macedo, disse que, apesar do ligeiro crescimento dos lucros num contexto de queda das taxas de juro, o volume de negócios cresceu 10 mil milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano em Portugal.



Entre janeiro e setembro, a margem financeira (diferença entre juros cobrados no crédito e juros pagos nos depósitos) caiu 9,7% para 1.916 milhões de euros, enquanto as comissões subiram ligeiramente (0,5%) para 439 milhões de euros.



Os custos de estrutura aumentaram 3,8% para 810 milhões de euros.



Destes, os custos com pessoal desceram 0,2% para 387 milhões de euros.



Ainda até setembro, houve reversão de `provisões imparidades para risco de crédito` no valor de 161 milhões de euros (abaixo da reversão de 197 milhões de euros do período homólogo de 2024).



Também em `outras provisões e imparidades` houve reversão de 119 milhões de euros (quando em período homólogo foram constituídos 91 milhões de euros), o que ajudou ao resultado líquido do banco público.



As contas da CGD hoje apresentadas já refletem 29 milhões de euros de devolução do adicional do setor bancário, imposto declarado inconstitucional e que por isso o Estado tem de devolver.