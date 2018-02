Lucros da Semapa crescem 8% para 124,1 milhões de euros em 2017

Lusa16 Fev, 2018, 20:26 | Economia

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Semapa afirma que, no período de referência, o volume de negócios consolidado do grupo foi de 2.164,7 milhões de euros, mais 4,3% em comparação com 2016.

Já o EBITDA (resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) registou uma subida de 2,4%, atingindo 500,7 milhões de euros.