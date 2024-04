Lucros do Pestana Hotel Group descem 4% para 105 milhões de euros em 2023

Num encontro com jornalistas, em Lisboa, José Theotónio, disse que em termos de resultados recorrentes, ou seja, não tendo em conta a mais-valia extraordinária obtida em 2022, o lucro do PHG subiu 30% no ano passado.

Durante o exercício de 2022, o Grupo vendeu uma unidade hoteleira, o Pestana Blue Alvor ao fundo Azora por 75 milhões de euros.

Já as receitas subiram 23% em 2023, para 557 milhões de euros, a beneficiar essencialmente do crescimento do preço médio das dormidas.