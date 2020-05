Lucros do Santander Totta caíram para quase 119 milhões de euros no primeiro trimestre

Os lucros do Santander Totta caíram para quase 119 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, o que representa uma perda de 13,4% em comparação com os mesmos três meses do ano passado. O presidente executivo do banco considera que o mês de março já foi afetado pela pandemia.