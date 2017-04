Luís Onofre é o novo presidente da Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado

Lusa 21 Abr, 2017, 22:15 | Economia

A associação era presidida há 18 anos pelo líder do grupo Kyaia (dono da marca Fly London), Fortunato Frederico, que em fevereiro anunciou que não se recandidataria a um novo mandato.

A direção da APICCAPS foi disputada por duas listas pela primeira vez, em 42 anos de existência, tendo a lista de Luís Onofre) vencido a lista de Sérgio Cunha, que presidia à mesa da assembleia-geral da Associação.

Luís Onofre, empresário e designer de 45 anos, foi convidado pela direção em funções para formar uma lista "de consenso", assumindo um projeto de "continuidade" e pretendendo manter "a equipa de empresários que ajudou a tornar a APICCAPS num exemplo do movimento associativo, em Portugal e no estrangeiro".

A APICCAPS é uma associação empresarial de âmbito nacional com sede no Porto, fundada em 1975 e que representa toda a fileira do calçado em Portugal (indústria de calçado, indústria de componentes para calçado, indústria de artigos de pele e indústria e comércio de bens de equipamento).

A associação é constituída por 1834 empresas, responsáveis por 45 164 postos de trabalho (dados do Ministério do Trabalho alusivos a 2015), a fileira do calçado exporta mais de 90% da sua produção, o equivalente 2.250 milhões de euros no final de 2016.