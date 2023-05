Macau regista maior receita do jogo desde o início da pandemia

É preciso recuar até janeiro de 2020 para encontrar um montante de receitas de jogo superior ao do mês passado, de acordo com as estatísticas da Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos do território.

Macau, que à semelhança da China continental seguia a política `zero covid`, anunciou, em dezembro, o cancelamento da maioria das medidas de prevenção e contenção, depois de quase três anos de rigorosas restrições.

Com o alívio das medidas, os dados relacionados com o turismo mostram uma recuperação e uma aproximação aos números que se verificavam antes da pandemia.

É o caso da ocupação hoteleira. Em março, a ocupação média foi de 77% e os hotéis e pensões de Macau hospedaram 972 mil pessoas, contra 1,18 milhões no mesmo período de 2019, verificando-se então uma ocupação média de 90,7%.

A Direção dos Serviços de Estatística e Censos salientou que a taxa de ocupação média dos quartos cresceu 46,3 pontos percentuais em relação a igual período do ano passado.

Números que estão também em sintonia com o crescimento de visitantes. Macau registou 1,9 milhões de visitantes em março, mais 271,4% do que em relação a 2022.

Mas ainda assim longe dos 3,3 milhões contabilizados em 2019, antes da pandemia.