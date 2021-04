Madeira abre candidaturas a programa de apoio no valor de 5,2 milhões de euros

O anúncio foi feito pelo secretário regional da Economia da Madeira e inclui também micro e pequenas empresas marítimo-turísticas, agentes de viagens, rent-a-car, alojamento e salões de cabeleireiro.

"Queria aproveitar a circunstância desta visita a um restaurante, para anunciar a todos os empresários da restauração, mas também do comércio e da animação turística, que abriu hoje o apoio a fundo perdido chamado MeP-RAM. A partir de hoje, podem fazer as candidaturas e aproveitar este apoio no âmbito da covid-19", disse Rui Barreto.

O governante falava à margem da visita que fez a um restaurante italiano no Funchal.

O apoio a conceder às micro e pequenas empresas é equivalente ao valor de um IAS - Indexante dos Apoios Sociais (438,81 euros) por cada trabalhador e abrange sócios gerentes remunerados.

A candidatura assume a natureza individual, apresentada por uma empresa, e deve ser submetida através de formulário eletrónico disponível na plataforma Simplifica no "Apoio Financeiro MeP-RAM COVID".

Com a submissão do formulário eletrónico, o beneficiário deverá efetuar, pela mesma via, a entrega da documentação exigida. As candidaturas permanecerão abertas até 30 de junho de 2021.

O governante relembrou ainda que o Governo Regional está a avaliar as medidas em vigor, no sentido de alargar os horários de funcionamento dos estabelecimentos de restauração e similares.

"Estamos a reunir condições para, no próximo dia 26, fazermos uma avaliação da situação e decidirmos sobre o alargamento dos horários de funcionamento, o que permitirá um sinal de esperança e também com isso ajudar estas empresas que têm sido atingidas. Mas sempre a fazê-lo com gradualismo e com prudência, para não hipotecar o trabalho que foi feito", frisou.

"Quero também deixar uma mensagem de esperança. Nós temos feito uma contenção da pandemia, estamos com uma testagem alargada e também com o processo de vacinação a correr. Tenho a certeza que com a ajuda de todos, cumprindo com as regras, e com as recomendações das autoridades de saúde pública, nós estaremos em condições para fazer um alargamento seguro e com isso aproveitar o período de ouro que é o período do verão", disse.

Segundo os dados mais recentes da Direção Regional de Saúde (DRS), a Madeira regista 8.757 casos confirmados de covid-19, 8.374 doentes recuperados, 71 óbitos associados à doença e 312 situações ativas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.031.441 mortos no mundo, resultantes de mais de 141,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.951 pessoas dos 831.645 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.