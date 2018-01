Madeira queimada pode render milhão e meio de euros

O número é avançado pelo Jornal de Notícias desta segunda-feira, numa altura em que já começou o corte de madeira queimada no pinhal de Leiria.



Em entrevista à Antena 1, no dia em que vai ser apresentado o plano de recuperação da principal mata pública do país, o secretário de Estado das Florestas adianta que o Governo quer dar uma ajuda à indústria do pinho, sector que vai passar por dificuldades, como conta o jornalista João Torgal, durante os próximos anos.

Floresta segura põe GNR no terreno

A GNR já está no terreno a dar conselhos às populações sobre os cuidados a ter no uso do fogo.



O jornalista Joaquim Reis acompanhou durante o fim de semana uma das ações da guarda, no concelho de Pampilhosa da Serra.





