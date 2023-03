Mais de 70% das famílias portuguesas enfrentam dificuldades financeiras

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Cerca de 74 por cento das famílias enfrentam, mensalmente, dificuldades financeiras. Oito por cento encontram-se mesmo em situação crítica. Apresentam dificuldades em pagar todas as despesas ditas essenciais: mobilidade, alimentação, saúde, habitação, lazer e educação.

Os valores são revelados pelo barómetro anual sobre a capacidade financeira das famílias portuguesas, adianta a diretora de comunicação e relações institucionais da DECO Proteste, Rita Rodrigues.



A DECO Proteste também analisou o preço dos alimentos e revela que em fevereiro do ano passado. O valor de um cabaz alimentar custava 185 euros. Este ano, o mesmo cabaz chega aos 222 euros. Está 20 por cento mais caro.



O índice que mede a capacidade financeira das famílias mostra ainda que 2022 atingiu o valor mais baixo desde há cinco anos. Está agora nos 42,1 por cento.



As principais parcelas que geram constrangimentos na gestão orçamental dos consumidores dizem respeito às despesas com o carro – combustíveis, manutenção e seguros (67 por cento), alimentação – carne, peixe e alternativas vegetarianas (59 por cento), férias grandes – viagens e estadias (57 por cento), cuidados dentários (55 por cento) e manutenção da casa – obras, remodelações (54 por cento).