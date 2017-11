Marcelo compreende recado da Comissão Europeia

A comissão alertou para o risco de incumprimento das regras do pacto de estabilidade e crescimento. Bruxelas aponta para um desvio significativo na redução do défice estrutural...



Em resposta Marcelo Rebelo de Sousa desvalorizou. São os avisos do costume sublinhou o Presidente.



Contudo Marcelo pede sensatez orçamental. Uma sensatez que deve também tida em conta na mesa da concertação social.



Palavras do Presidente da República no encerramento do seminário Portugal Exportador 2017 que aconteceu em Lisboa.