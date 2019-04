Marcelo desvaloriza chumbo à Oferta Pública de Aquisição dos chineses sobre a EDP

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O chefe de Estado não acredita que este chumbo ao negócio com a China Three Gorges possa beliscar as relações entre os dois países.



Sobre a implementação do sistema 5G nas telecomunicações na União Europa e o possível envolvimento de empresas chinesas, como a Huawei, o Presidente da República realçou a existência de regras que devem ser cumpridas para salvaguardar a segurança, isenção e transparência.



O chefe de Estado português vai permanecer na China durante seis dias.