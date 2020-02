Marcelo ruma à Índia. Presidente quer acordo de investimento

, sustenta o Chefe de Estado na entrevista que concedeu à estação televisiva Doordarshan News, no Palácio de Belém, em Lisboa.Esta é uma das mensagens-chave que Marcelo espera fazer chegar aos interlocutores em solo indiano, nomeadamente o Presidente Ram Nath Kovind e o primeiro-ministro Narendra Modi.

O Presidente da República sublinha que António Costa “tem raízes indianas, mas, mais do que isso, adora a Índia, e estabeleceu uma relação empática com o primeiro-ministro Modi”.





De resto,: “Precisamos de um acordo bilateral para o investimento, ao mesmo tempo”.Outra das ideias que o Presidente da República defenderá, tendo em conta o que afirmou na entrevista à Doordarshan News, é a do apoio total da diplomacia portuguesa à atribuição do estatuto de membro permanente do Conselho de Segurança da ONU à Índia., “outro nível de cooperação” que pode passar por “negócios conjuntos e cooperação com países terceiros”.“Há uma oportunidade única nesses países – Moçambique é muito especial, mas também Angola, mas também o Brasil – de trabalho conjunto nos planos económico e científico. A CPLP pode ser tão interessante para a Índia. E trabalhar com Portugal seria tão natural”, insistiu.

Capitalizar o Brexit?



Marcelo defenderia, adiante, que,

Elogiando o desenvolvimento da Índia enquanto “poder global chave no mundo”, o Presidente confessou ter “às vezes” a “impressão de que são demasiado tímidos no que respeita perspetiva global”., completou.A visita de Estado que tem início na próxima quinta-feira, resumiu ainda Marcelo, “será curta, mas útil”. Será também “a primeira de sempre” e “um sonho nunca realizado”.O Presidente português afirmou, por último, que “o relacionamento só pode melhorar” a partir desta visita, na qual espera reforçar o estreitamento de relações promovido pelos primeiros-ministros indiano, Narendra Modi, e português, António Costa.

A agenda

A chegada de Marcelo Rebelo de Sousa a Nova Deli está prevista para a noite de quinta-feira. Na capital indiana, lê-se numa nota da Presidência da República

A comitiva de Marcelo inclui o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, os secretários de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, e da Defesa Nacional, Jorge Seguro Sanches, e deputados de diferentes forças políticas.





“Na capital indiana terá também a oportunidade de prestar pública homenagem a Mahatma Gandhi, assim ilustrando a importância dos valores da paz, do humanismo e da sã convivência entre os povos” e de “inaugurar uma instalação de Joana Vasconcelos”, de acordo com o mesmo texto., antiga possessão portuguesa, onde Marcelo Rebelo de Sousa vai estar na assinatura de um contrato entre o grupo Águas de Portugal e o Governo local e na abertura de um seminário sobre requalificação urbana. Da agenda fazem parte visitas ao Convento de Santa Mónica e ao Museu de Arte Cristã.

c/ Lusa