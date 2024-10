Marcelo sobre Orçamento. "A palavra fundamental é da Assembleia, dos partidos políticos"

"A última palavra sobre o Orçamento é do presidente", admite, mas "a palavra fundamental é da Assembleia da República, dos partidos políticos, e este é o tempo deles", vincou o chefe de Estado.







"Não devo dizer nada, nada, nada", acrescentou ainda, explicando que o segundo Conselho de Estado sobre o OE2025 foi desmarcado porque teria apenas um reforçar de posições anteriormente expressas.







Sobre a polémica das reuniões entre o líder do PSD e o líder do Chega a respeito do Orçamento, Marcelo Rebelo de Sousa rejeitou comentar "relações partidárias".







Em resposta às questões dos jornalistas, o presidente da República não se quis pronunciar sobre o futuro da RTP. Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que, tal como os portugueses, só conhece o plano do Governo para a estação pública pelos jornais.



Assinala, no entanto, que "sem uma comunicação social forte não há uma democracia forte".







Por fim, a respeito da comissão parlamentar de inquérito sobre o caso das gémeas, Marcelo Rebelo de Sousa diz que se irá pronunciar "se entender que faz sentido" no final dos trabalhos da referida comissão.