Matérias-primas. Papel de Rússia e Ucrânia no mercado global faz disparar preços

A invasão russa da Ucrânia desencadeou uma crise na rede de fornecimento global e, consequentemente, um aumento acentuado do preço das matérias-primas.O mesmo está a acontecer com outros materiais associados à indústria (como cobre, níquel e alumínio) ou mesmo o gás e o petróleo.

A cotação do barril de Brent, que serve de referência na Europa, atingiu a semana passado os 130,21 dólares (119,7 euros) por barril, próximo do máximo histórico atingido em julho de 2008.

“Atualmente, os preços de todas as matérias-primas são muito voláteis e a sua produção é incerta”, afirma James Maxwell, especialista emda empresa australiana Rural Bank, ao jornal El País . Dois dos índices dede referência subiram nas últimas semanas.O S&P GSCI, que monitoriza as 24 matérias-primas mais vendidas no mundo, atingiu o valor mais alto dos últimos dez anos. O Bloomberg Commodity Index —composto por 23 contratos defísicas, de petróleo bruto a milho, passando por alumínio ou gás natural— aumentou oito por cento desde o início dos ataques russos à Ucrânia, atingindo níveis que não eram vistos desde 2014.

Os dois países controlam mais de um quarto do comércio internacional de trigo, quase um quinto do milho, e juntos controlam 52% do óleo de girassol do mundo, usado no processamento de alimentos.

Desta forma, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, os preços de trigo no mercado de Chicago (o mercado de referência) ultrapassaram os máximos históricos alcançados em 2008. Enquanto isso, os preços do milho e da soja atingiram os valores mais altos desde 2012.A maior parte do milho que chega a Portugal também é proveniente da Ucrânia. Com a sua escassez, é muito provável que os preços aumentem, nomeadamente na carne, leite e no peixe.Os custos de fornecimento refletem-se no preço final dos produtos e esta semana, o aumento dos preços dos alimentos nos mercados já era visível. O secretário-geral da Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição (APED), Gonçalo Lobo Xavier, explicou à Antena 1 que os aumentos dos preços dos produtos nas prateleiras dos supermercados são inevitáveis face ao custo dos combustíveis.

Escassez de fertilizantes e aumento do preço dos metais

Para além da escassez de cereais e do aumento dos combustíveis, os agricultores enfrentam ainda uma escassez de fertilizantes.Para além disso, o potássio é também utilizado na produção do vinho, na conservação de alimentos, na indústria de chocolate e nos alimentos processados.

A Rússia produz enormes quantidades de potássio e fosfato, ingredientes necessários aos fertilizantes.

"Metade da população mundial obtém alimentos como resultado de fertilizantes e, se isso for removido do campo para algumas culturas, [o rendimento] cairá em 50 por cento ", explicou Svein Tore Holsether, da Yara International, à BBC.As consequências da guerra também se fazem sentir noutros metais industriais, fundamentais em vários setores.Usado no fabrico de aço inoxidável e na indústria de baterias de carros elétricos, o níquel viu o preço sofrer variações, na última década, entre dez mil e 20 mil dólares por tonelada. Após as duras sanções impostas à Rússia e com osa atingirem níveis mínimos, o preço do níquel disparou para 48 mil dólares.