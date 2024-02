Medina alerta para riscos de prolongar elevadas taxas de juro

Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

Quanto mais tempo o Banco Central Europeu prolongar as elevadas taxas de juro, maiores são os riscos de a situação económica se agravar. É pelo menos esse o entendimento do ministro das Finanças.

Fernando Medina diz que a descida da inflação tanto na Zona Euro como na União Europeia deve merecer uma reflexão profunda por parte do Banco Central.



Declarações de Fernando Medina à chegada à reunião informal dos ministros das Finanças da Zona Euro e da União Europeia, na cidade belga de Gante.



Na reunião de janeiro, os membros do Conselho do BCE aprovaram por unanimidade a decisão de deixar as taxas de juro inalteradas e consideraram, por amplo consenso, que era prematuro discutir possíveis cortes.