Medway lamenta greve de trabalhadores em pleno período negocial

Os trabalhadores da empresa ferroviária de mercadorias Medway estão hoje em greve por melhores salários e condições, incluindo a conciliação da vida profissional e familiar, segundo os sindicatos, que na quarta-feira disseram que a empresa pediu, na véspera da paralisação. uma reunião para o 11 de abril.

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF) e a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans) justificou, anteriormente, que a entrega do pré-aviso de greve, em meados deste mês, decorreu da opinião dos trabalhadores, acerca das propostas que a Medway tem em cima da mesa e que "não correspondem às expectativas de quem trabalha na empresa".

Hoje, em comunicado, a empresa lamentou que o pré-aviso de greve tenha surgido, de "forma intempestiva num momento em que não existiu qualquer alteração das relações laborais da empresa".

"A greve foi convocada, de forma inusitada, em pleno período negocial e enquanto a Medway analisava uma proposta do SNTSF", acrescentando a empresa que aguarda que o sindicato, "querendo, retome as negociações que abandonou, unilateralmente".

Na nota, a empresa destaca que os trabalhadores são o principal ativo da empresa.

"Por isso, é de assinalar que desde que o novo acionista entrou na empresa, os salários tiveram um aumento médio acumulado, desde 2016 até 2023, de 40%, quando a inflação acumulada de igual período foi de 16,7%", é referido na nota.

A empresa lembra ainda que no ano passado os aumentos foram, em média de 7,8%, face ao valor de 2022 e este ano chegam aos 6%, acima da taxa de inflação de 4,3%, verificada em 2023.

A Medway recorda igualmente que o investimento do acionista no desenvolvimento da atividade da empresa permitiu reforçar a frota com mais 28 locomotivas, num investimento de 120 milhões de euros e criar 199 novos postos de trabalho em Portugal.

Permitiu também o desenvolvimento de projetos de investimento, como o maior terminal rodoferroviário da península ibérica, uma unidade fabril para vagões inteligentes, com investimento de 70 milhões de euros, e seleção, pela RENFE Mercancias (operador ferroviário público espanhol), como parceiro estratégico para desenvolvermos em conjunto o seu futuro, com sede e direção em Portugal.

"Este foi um caminho de crescimento que construímos em conjunto com os trabalhadores (apesar dos aumentos que o Estado nos impôs, em especial os 22% de aumento da taxa de utilização da infraestrutura ferroviária), num clima de paz social e de benefício para os trabalhadores desta empresa, nos últimos oito anos", sublinha a empresa no comunicado.