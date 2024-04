Mercado do café cresceu mais de 8% em 2023 e já vale 660 ME

Em comunicado, a Informa D&B destaca que o setor está em crescimento desde 2021, depois da contração verificada em 2020, devido à pandemia.

No ano passado, as exportações de café torrado e solúvel atingiram os 123 milhões de euros, o que representa um crescimento de 2,5% face ao ano anterior, enquanto as importações aumentaram 18,1%, para os 254 milhões de euros.

Espanha destacou-se como o principal destino das exportações portuguesas de café, com um peso de 28%, à frente da França, do Reino Unido e da Rússia.

Espanha e França surgem também como os principais países de origem das importações portuguesas de café, com 33% e 29% do total, respetivamente.

Os dados da Informa D&B apontam ainda que a indústria do café e do chá conta com 88 operadores em Portugal, concentrando a zona Norte o maior número de empresas (39%), seguida de Lisboa e do Alentejo.

"Predominam as empresas de pequena dimensão, que operam para um número reduzido de grandes companhias, algumas delas com uma oferta diversificada e que estão presentes tanto no canal de alimentação (distribuição) como no canal "Horeca" (hotéis, restaurantes e cafés)", detalha.