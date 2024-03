"Mercosul tal como está negociado é um acordo muito mau"

Foto: Isaac Fontana - EPA

De visita à cidade brasileira de São Paulo, o presidente francês prometeu bater-se por um novo acordo, por considerar que o atual contempla aspetos que colidem com as regras europeias.



Este tratado, que está a ser negociado há vários anos, prevê a eliminação da maior parte dos direitos aduaneiros entre as duas zonas, criando um espaço de mais de 700 milhões de consumidores europeus e sul-americanos.