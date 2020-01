Metro de Lisboa recebeu seis propostas para empreitadas de expansão da rede

Em comunicado, o Metro de Lisboa informa terem sido entregues seis propostas no âmbito do concurso relativo às "empreitadas de projeto e construção" da ligação entre o "término da Estação Rato e a Estação Santos (Lote 1) e entre a Estação Santos e o término da Estação Cais do Sodré (Lote 2)".

Segundo a empresa, para a empreitada entre a estação do Rato e a de Santos (Lote 1) foram apresentadas quatro propostas, que se encontram em análise e avaliação pelo júri do concurso.

Neste caso, foram apresentadas propostas pela Mota Engil, SA / Spie Batignolles International, sucursal em Portugal, num valor de 49,6 milhões euros, da Casais, Engenharia e Construção, SA / Acciona Construcion, SA (47,6 milhões de euros), da Zagope, Construção e Engenharia, SA (48,6 milhões de euros) e também da Teixeira Duarte, Engenharia e Construções, SA / Alves Ribeiro, SA / HCI -- Construções, SA / Tecnovia, Sociedade de Empreitadas, SA, num montante de 77 milhões de euros.

De acordo com o documento, para o Lote 2 foram apresentadas duas propostas com valores superiores ao preço base definido no processo de concurso, facto que, tendo em conta a legislação aplicável do Código dos Contratos Públicos -- CCP, obriga à exclusão de ambas.

Como tal, e de acordo com o Metropolitano de Lisboa, o júri elaborou o Relatório Preliminar de Análise e Avaliação das Propostas apresentadas para o Lote 2, "o qual se encontra em fase de audiência prévia de interessados".

Após a elaboração do Relatório Final, e caso se confirme a exclusão das duas propostas apresentadas para o Lote 2, o Metro irá lançar, oportunamente, novo concurso para adjudicação da empreitada de Execução dos toscos entre a Estação de Santos e o término da Estação do Cais do Sodré.

Em causa estão as propostas da Mota Engil, SA , no valor de 87,5 milhões de euros, e da Teixeira Duarte, no montante de 110 milhões de euros.

Este concurso enquadra-se no âmbito do plano de expansão da rede do metro para o prolongamento das linhas Amarela e Verde Rato/Cais do Sodré, viabilizando a criação de um anel envolvente na zona central da cidade de Lisboa.