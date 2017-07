MFS recusa vender ações da Renováveis pelo preço oferecido pela EDP

Lusa 24 Jul, 2017, 21:15 | Economia

A Massachusetts Financial Services (MFS) considerou que a EDP Renováveis devia estar a ser negociada em bolsa por um valor "mais do que o dobro" dos 6,75 euros oferecidos pela EDP na OPA, apontando para um valor mínimo de 11,73 euros por ação, segundo uma declaração pública datada de 21 de julho.

A MFS controla 35,9 milhões de euros, sendo a maior acionista da EDP Renováveis depois da EDP, que detém a maioria do capital da empresa liderada por Manso Neto.

A entidade norte-america apela ainda aos outros acionistas minoritários para que levem em conta as avaliações que disponibilizou devido à OPA e que apontam para um preço muito superior ao oferecido pela EDP.

A 05 de julho, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) anunciou o registo da OPA, "geral e voluntária", lançada em março pela EDP sobre o capital da EDP Renováveis que ainda não controla, em que oferece 6,75 euros por ação.

"A oferta decorrerá entre as 08:00 de 06 de julho e as 15:00 de 03 de agosto, podendo as respetivas ordens de venda ser recebidas até ao termo do deste prazo", explica a CMVM em comunicado.