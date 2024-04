Milei anuncia primeiro excedente orçamental na Argentina desde 2008

No primeiro trimestre de 2024, o Estado argentino registou um excedente de cerca de 275 mil milhões de pesos (288 milhões de euros), disse Milei na televisão nacional na noite de segunda-feira.

"Este é o primeiro trimestre com um excedente financeiro desde 2008", sublinhou o Presidente argentino, referindo-se ao primeiro ano do governo de sua rival política de esquerda Cristina Kirchner.

Trata-se de "um feito de proporções históricas à escala mundial", vangloriou-se o presidente, que chegou ao poder em dezembro, acrescentando que "se o Estado não gasta mais do que arrecada e não recorre a emissões (de dinheiro), não há inflação".

Milei prometeu reduzir o défice orçamental para zero, um objetivo mais ambicioso do que o imposto pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), com o qual a Argentina tem um acordo de empréstimo de 41 mil milhões de euros.