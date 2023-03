Milhares de trabalhadores descem a Avenida da Liberdade por melhores salários e pensões

A manifestação nacional convocada pela CGTP-IN tem como lema "Todos a Lisboa! Aumento Geral dos Salários e Pensões - Emergência Nacional", para representar trabalhadores da administração pública dos setores das autarquias, educação, saúde e serviços públicos e também do setor privado, desde a indústria ao comércio, à hotelaria e alimentação, entre outros.

"Costa, escuta: o povo está em luta" ou "o povo unido, jamais será vencido" são algumas das palavras de ordem que se ouvem entre os manifestantes que reclamam contra "os baixos salários".

A manifestação foi organizada setores, tendo tido duas pré-concentrações, uma da Administração Pública, que partiu das Amoreiras, e outra dos trabalhadores do setor privado e do setor empresarial do Estado, que arrancou do Saldanha.

Os trabalhadores seguiram rumo ao Marquês de Pombal, de onde partem agora pela a Avenida da Liberdade em direção aos Restauradores, onde estão previstas as intervenções da Interjovem e da secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinh

Convocado em 17 de fevereiro, no protesto a intersindical exige o aumento dos salários e pensões "no imediato" de pelo menos 10% ou de 100 euros no mínimo para todos os trabalhadores, bem como a fixação de limites máximos nos preços dos bens e serviços essenciais e a taxação extraordinária "sobre os lucros colossais das grandes empresas".

A manifestação nacional da CGTP acontece um dia depois de uma greve nacional da administração pública, convocada pela Frente Comum de Sindicatos, estrutura da CGTP.