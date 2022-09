Milhões de toneladas. UE desperdiça mais alimentos do que os que importa

, começa por referir o relatório No Time to Waste – cujo desperdício alimentar representa pelo menos seis por cento das suas emissões totais e custa mais de 143 mil milhões de euros por ano.De acordo com as conclusões da Feedback EU, são desperdiçadas cerca de 153 milhões de toneladas de alimentos na UE todos os anos, o dobro das estimativas anteriores e 15 milhões de toneladas a mais do que é importado. Só a quantidade de trigo desperdiçada apenas no bloco comunitário é igual a cerca de metade das exportações de trigo da Ucrânia e um quarto das outras exportações de cereais da UE.

As estimativas apontam que, em 2021, a UE importou quase 138 milhões de toneladas de produtos agrícolas, com um custo de 150 mil milhões de euros. Ao mesmo tempo, o relatório No Time to Waste, baseado nas fontes mais atualizadas, estima que foram desperdiçados 153,5 milhões de toneladas de alimentos por ano. Estima-se que 20 por cento da produção alimentar da no bloco europeu seja desperdiçada e se se reduzir para metade o desperdício alimentar até 2030, podia-se poupar 4,7 milhões de hectares de terras agrícolas.