Millennium BCP alvo de um ciberataque

O Banco garantiu à RTP que o ataque foi praticado por "entidades maliciosas" apenas para impedir o acesso dos 2 milhões e 500 mil utilizadores.



O banco diz que já tomou as medidas necessárias para mitigar os efeitos do ataque e admite que a generalidade dos clientes já está a aceder sem dificuldades à página e à aplicação do Millennium BCP.