Mineiros e trabalhadores de pedreiras protestaram em Lisboa

Os trabalhadores juntaram-se esta manhã em protesto. Percorreram a Avenida de Roma em Lisboa, e concentraram-se em frente ao Ministério do Trabalho para entregar um abaixo-assinado ao Governo.



A manifestação contou com a presença do secretário-geral da CGTP. Arménio Carlos fala em promessas por cumprir, já do anterior Governo.