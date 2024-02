Foto: António Pedro Santos - Lusa

O ministro das Finanças está confiante no crescimento de 1,5 por cento da economia portuguesa, este ano apesar da revisão em baixa feita pela Comissão Europeia.

À entrada para a reunião informal do Eurogrupo, Fernando Medina insistiu na necessidade do Banco Central Europeu baixar as taxas de juro, como contam os enviados da RTP a Gante, Rui Manuel Silva e Duarte Valente.