Ministro das Finanças diz que 47% dos professores vão subir de escalão em 2018

As propostas serão depois discutidas e votadas entre 22 e 24 de novembro. Mário Centeno encerra esta sexta-feira a ronda de audições parlamentares sobre o Orçamento. O encerramento e a votação final global está agendada para o dia 27 de novembro.



Na sua intervenção inicial na Comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2018, Mário Centeno afirmou que são 46 mil os professores abrangidos pela progressão de carreiras no próximo ano e que sete mil recém-contratados "vão ser recolocados nos escalões a que têm direito".



"São mais de 115 milhões de euros de custo orçamental", sendo que o custo total da reposição em dois anos é de 420 milhões de euros, acrescentou o ministro das Finanças.



"Não contem connosco" para violar compromissos

Mário Centeno reafirmou a posição do Governo em relação às progressões das carreiras dos professores e garantiu que “não há retroativos” para recuperar o tempo de serviço perdido durante o congelamento."Não existem efeitos retroativos (...) São consideradas as avaliações expressamente salvaguardadas durante o período do congelamento e é retomada a contagem do tempo no escalão e na categoria no caso das carreiras em que é esse o elemento determinante".De acordo com Mário Centeno, o Governo cumpriu o que prometeu e o que está no Programa do Governo. "Nas carreiras em que o tempo conta, o que este orçamento faz é repor o cronómetro a funcionar, cumprindo o que prometemos e o que está no Programa do Governo".Mário Centeno deixou ainda um aviso claro para que não seja posto em causa o equilíbrio das contas públicas. "Temos de manter estes compromissos, não o fazer é colocar em causa o esforço dos portugueses. Não contem connosco para isso", advertiu o ministro.Mário Centeno entende que "a estabilidade orçamental se consegue apenas com rigor e responsabilidade sobre as decisões públicas. O país tem ainda um longo percurso a percorrer, incompatível com visões miópicas que se focam no amanhã próximo".E acrescenta: "À Assembleia da República cabe apreciar e aprovar a proposta do Governo, fazendo aditamentos e alterações. Para contarem com a colaboração do Governo e a aprovação dos portugueses, estas propostas devem manter o equilíbrio orçamental. A colaboração do Governo tem como limite a responsabilidade pelo futuro do país que não colocaremos em causa".Mário Centeno começou esta sexta-feira a defender o orçamento perante os deputados, salientando que "tem de se zelar pela estabilidade financeira e pelas contas públicas”, caso contrário, este "não será o orçamento que o país merece".