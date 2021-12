Ministros europeus chegaram a acordo nas quotas pesqueiras

Foto: TwildLife/DR

Os ministros europeus das pescas chegaram a um entendimento para as capturas no próximo ano em águas do Atlântico e Mediterrâneo. Portugal vai sofrer cortes nas capturas de pescada, linguado e lagostim, mas menores do que figurava na proposta da apresentada pela Comissão Europeia.