MNE garante que PCP continua envolvido no OE2021

Foto: Reuters

O ministro dos Negócios Estrangeiros garante que o PCP continua envolvido no processo de aprovação do próximo Orçamento de Estado. Em entrevista à TVI, Augusto Santos Silva manifestou a convicção de que o documento vai ser viabilizado no Parlamento e sublinhou que o Partido Comunista não está fora de um entendimento com o PS.