Montante de empréstimos para habitação sobe pela primeira vez ao ano em 12 meses

"O `stock` de empréstimos para habitação totalizava 99,7 mil milhões de euros, mais 0,3 mil milhões de euros do que em maio", aponta o Banco de Portugal (BdP) numa análise hoje divulgada, em que acrescenta que estes empréstimos subiram, em termos anuais, 0,3%.

"Trata-se da primeira variação positiva desde junho de 2023", explica o banco central, sobre o indicador da taxa de variação anual (tva), que exclui o impacto das variações que não tenham sido motivadas por transações propriamente ditas.

Entre o total de empréstimos a particulares, o crescimento anual foi de 1.031 milhões de euros, para 129.288 milhões de euros, numa taxa de variação anual de 1,3%.

Já para os empréstimos ao consumo, o montante aumentou 6,3% face a junho de 2023, para 21.709 milhões de euros, um valor equivalente ao registado no mês anterior.

Quanto ao `stock` de crédito a empresas, no final de junho, o montante total era de 72.762 milhões de euros, mais 437 milhões de euros que em maio, mas menos 0,5% que um ano antes em termos de tva.

Por dimensão, as microempresas mantiveram uma taxa de variação anual positiva de 5,3%. Depois de um ano e meio no negativo, a taxa de variação anual entre as grandes empresas foi positiva pela primeira vez em junho, ao atingir 0,7%.

Já as pequenas (-3,6%) e as médias (-6,0%) empresas continuaram a observar taxas negativas.

Os setores das indústrias e eletricidade (-2,9%) e comércio, transportes e alojamento (-2,4%) apresentaram em junho tva negativas, contra valores de -3,8% e -2,5%, respetivamente, em maio.

Em sentido inverso, o setor da construção e atividades imobiliárias apresentou uma taxa de variação anual positiva de 3%, acima dos 2,4% de maio.