Montemor-o-Velho entrega cabazes alimentares a crianças carenciadas e famílias vulneráveis

"Estamos a acompanhar a situação com responsabilidade e estamos a criar respostas que vão ao encontro às necessidades dos nossos munícipes, em especial dos que mais necessitam de apoio e se encontram em dificuldades", refere um comunicado da autarquia enviado à agência Lusa.

Desde a suspensão das atividades letivas que a Câmara estava a efetuar a distribuição das refeições em cinco pontos de recolha, em colaboração com o Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho, instituições particulares de solidariedade social e juntas de freguesia, "de forma a acautelar o serviço de prestação de apoios alimentares a alunos beneficiários do escalão A de Ação Social Escolar e minimizar as deslocações".

"Agora, vamos ainda mais longe, e pensando nos alunos e nas suas famílias queremos que estejam seguros e que não passem dificuldades acrescidas", acrescentou o presidente do município de Montemor-o-Velho, Emílio Torrão, citado no comunicado.

Os encarregados de educação que pretendam, em algum momento, beneficiar deste serviço, e que cumpram os requisitos legais, devem solicitá-lo através de correio eletrónico ou contacto telefónico.

Durante a semana, a autarquia entregou cabazes alimentares a 60 crianças do escalão A dos apoios sociais do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico.

Paralelamente, a Câmara Municipal de Montemor-o-Velho está a trabalhar para acompanhar os cidadãos seniores mais dependentes, com doenças crónicas ou oncológicas e pessoas dependentes sem retaguarda familiar ou institucional, tendo diariamente em funcionamento, durante as 24 horas, uma linha de apoio social com o número 930409584.

Além de apoio e esclarecimento de dúvidas, a linha permite apoiar na aquisição e entrega de medicação e outros bens, assim como de receituário em articulação com os serviços de saúde concelhios, nas situações de emergência e necessidade.

Segundo o comunicado, o município de Montemor-o-Velho tem vindo a fazer "uma identificação rigorosa das situações de risco para criar um programa de apoio aos seniores que estão em situação de isolamento".

A Câmara está também a atribuir equipamentos de teleassistência "em situações de isolamento social e com graves problemas de saúde", assim como a desenvolver esforços, juntamente com outras entidades, para proteger as vítimas de violência doméstica.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais 505 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 23.000.