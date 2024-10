Montenegro aplaude, partidos criticam. Pedro Nuno abstém-se para evitar legislativas

(em atualização)



Durante dez minutos de declaração, o secretário-geral socialista enumerou razões para votar contra, incluindo a inexistência de um acordo com o Governo, tudo parecia indicar o chumbo dos socialistas.





Até que Pedro Nuno Santos enumerou duas razões que mudaram tudo: houve eleições legislativas há "apenas sete meses" e um eventual chumbo do Orçamento podia conduzir o país "para as terceiras eleições legislativas em menos de três anos”. “Sem que se perspetive de que delas resultasse uma maioria estável".

A seguir o anúncio do líder socialista: "Propor à Comissão Política Nacional do Partido Socialista a abstenção na votação do Orçamento do Estado para 2025”.





Na próxima segunda-feira, a Comissão Política Nacional do PS vai decidir o sentido de voto sob a proposta de abstenção comunicada pelo secretário-geral do partido.





Quanto à discussão na especialidade, Pedro Nuno Santos esclareceu que a abstenção só se aplica à votação na generalidade e à votação final global.

"O que não significa que nós não partamos para o processo na especialidade com toda a liberdade (...), mas há um compromisso que é o PS não ser causador de desequilíbrios nas contas públicas".



A votação na generalidade está marcada para o próximo dia 31. Com a aprovação garantida pela abstenção do PS, a fase de especialidade vai decorrer no Parlamento entre 22 e 29 de novembro, data em que o documento terá a votação final global.



O “sentido de responsabilidade” socialista



No final do primeiro dia da reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas, o primeiro-ministro saudou "democraticamente" o anúncio do líder do PS, destacando o "sentido de responsabilidade" do principal partido da oposição. "Saudar o sentido de responsabilidade e de prevalência do interesse nacional que o PS expressa ao viabilizar este importante instrumento que pode contribuir para a execução do programa de Governo".



Quando o Orçamento chegar à discussão na especialidade, Luís Montenegro não espera dificuldades nas negociações com os partidos, em especial com o PS. Apesar de Pedro Nuno Santos ter afirmado que os socialistas vão “para a especialidade com toda a liberdade”.



Questionado sobre se, como referiu o líder socialista, o Governo está dependente do PS, Montenegro considerou que o Executivo “está dependente da sua performance” e da “capacidade de executar o seu programa”.



Reações dos partidos



À direita do PSD e CDS, a Iniciativa Liberal defende que o anúncio de abstenção é uma derrota política para Pedro Nuno Santos. Também o Chega, através de André Ventura, critica o anúncio do líder socialista.





A esquerda parlamentar critica a decisão do PS e espera abertura negocial em sede do debate na especialidade.





O Livre espera que a decisão de Pedro Nuno Santos não signifique um cheque em branco ao Governo.O PCP entende que o anúncio do secretário-geral do PS confirma a convergência dos socialistas com o governo no favorecimento dos grupos económicos.O PAN espera que a viabilização pelo PS ajude a corrigir “as falhas” no Orçamento





O Bloco de Esquerda ainda não reagiu.