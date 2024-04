Falando aos jornalistas, em Bruxelas, o primeiro-ministro refere que o Governo quer recuperar no atraso que diz existir no PRR nacional.







Luís Montenegro define prazos de 60 dias para cumprir o que ainda precisa de ser feito para receber as verbas que faltam do 3.º e 4.º pagamento e de 90 dias para poder avançar com o pedido do 5.º pagamento.