Montijo. PS diz que PSD não terá moral para exigir mais crescimento económico no futuro

O aeroporto do Montijo está na ordem do dia pela intenção do Governo de alterar a lei, de forma a que o processo não seja impedido por uma só autarquia. José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do PS, assegurou que os socialistas vão reforçar "o diálogo com os municípios" e com "todos os partidos com representação parlamentar".