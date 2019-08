Motoristas. ANTRAM mantém porta fechada a sindicatos que marcaram greve

Cristina Sambado - RTP06 Ago, 2019, 10:56 / atualizado em 06 Ago, 2019, 11:56 | Economia

À entrada para a reunião, André Matias de Almeida, da Associação Nacional de Transportadores Públicos e Rodoviários, reafirmou que a estrutura vai “negociar com quem cumpra protocolos e com quem recupera documentos”.







“Preparamo-nos para apresentar um conjunto de propostas ao Governo, para melhorar as condições de trabalho destes sindicatos filiados na FECTRANS e realçamos, novamente, que todos os filiados em sindicatos que apresentaram pré-aviso de greve não serão abrangidos por este aumento, como decorre da lei”, esclareceu André Martins de Almeida.



Processo decorre nos prazos estabelecidos

Já José Manuel Oliveira, que representa a FECTRANS no encontro com o Governo, afirmou que “o processo está a decorrer nos prazos que estão previamente estabelecidos”.



“Há debate de todas as matérias que nós queremos que sejam discutidas. Constatamos que há evoluções em algumas matérias e há outras que estão mais recuadas. Mas isso faz parte do processo”, acrescentou.



Para a FECTRANS, afeta à UGT, “não faz sentido outro espaço de negociação, que não é este. Nós discutiremos e analisaremos todas as propostas que nos queiram fazer chegar”.



Em relação à possibilidade de existir uma convenção coletiva de trabalho entre a ANTRAM e os dois sindicatos que apresentaram o pré-aviso de greve e um Contrato Coletivo de Trabalho entre a ANTRAM e a FECTRANS, defende que “pode haver uma única convenção coletiva para todo o setor”.



“Do ponto de vista legal, todos os cenários são possíveis”, sublinhou.

Para a FECTRANS, afeta à UGT, “não faz sentido outro espaço de negociação, que não é este. Nós discutiremos e analisaremos todas as propostas que nos queiram fazer chegar”.Em relação à possibilidade de existir uma convenção coletiva de trabalho entre a ANTRAM e os dois sindicatos que apresentaram o pré-aviso de greve e um Contrato Coletivo de Trabalho entre a ANTRAM e a FECTRANS, defende que “pode haver uma única convenção coletiva para todo o setor”.“Do ponto de vista legal, todos os cenários são possíveis”, sublinhou.

Governo quer acionar “mecanismo legal”

Na segunda-feira, o Governo recebeu o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), aos quais propôs a possibilidade de ser desencadeado “um mecanismo legal de mediação”, que obriga todas as partes a negociar e que permita que a greve seja desconvocada.



"O Governo propôs hoje aos sindicatos o desencadear de um mecanismo legal de mediação previsto no Código do Trabalho, no âmbito do qual as partes são chamadas a negociar e, caso não haja acordo, o próprio Governo, através da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, apresentará uma proposta de convenção coletiva de trabalho, nos termos da lei", indicou, em comunicado enviado às redações, o Ministério das Infraestruturas e da Habitação.



Segundo o Governo, este mecanismo, caso seja aceite pelos sindicatos, vai permitir que "a greve seja desconvocada e que as partes retomem o diálogo e a negociação num novo enquadramento legal".



O Ministério das Infraestruturas recorda que a greve dos motoristas, marcada por tempo indeterminado a partir da próxima segunda-feira, 12 de agosto, é “gravemente prejudicial para a população e para a economia nacional”.



O documento sublinha que, "os sindicatos sempre disseram que não queriam a greve e a ANTRAM sempre afirmou que estava disposta a negociar sem pré-aviso de greve".







A greve convocada pelo SNMMP e pelo SIMM ameaça o abastecimento de combustíveis e de outras mercadorias.







O Governo terá de fixar os serviços mínimos para a greve, depois de as propostas dos sindicatos e da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias terem divergido entre os 25 por cento e os 70 por cento, bem como sobre se incluem trabalho suplementar e operações de cargas e descargas.

“Vimos falar com a FECTRANS para um melhor Acordo Coletivo de Trabalho, melhores condições de trabalho para estes trabalhadores. E no fim prestamos declarações. Mantemos a negociação com o maior sindicato do setor. Portanto vamos apresentar conclusões no fim”, acrescentou.A ANTRAM vê “com muita apreensão que alguns sindicatos não queiram cumprir documentos que assinaram”.