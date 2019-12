Município de Baião distinguido como destino turístico sustentável

O anúncio foi feito à Lusa pelo presidente da Câmara de Baião, Paulo Pereira, à margem do congresso anual do Global Sustainable Tourism Council, que reúne cerca de três centenas de participantes de 42 nacionalidades em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira.

"Baião está em condições de poder divulgar o seu reconhecimento como Destino Turístico Sustentável, porque já foi oficialmente informado, disse o autarca.

O Global Sustainable Tourism Council (GSTC) é uma organização que integra diversas entidades mundiais ligadas ao turismo, ao desenvolvimento e ao ambiente, entre as quais vários organismos das Nações Unidas.

O "exigente processo de certificação" do concelho de Baião, observou Paulo Pereira, decorre desde 2018, envolvendo peritos internacionais e responsáveis locais, no âmbito do qual o município teve de cumprir um conjunto diversificado de parâmetros ambientais e turísticos, entre outros, "renovados anualmente num processo de melhoria sistemática".

"O concelho de Baião e a Região Autónoma dos Açores são os primeiros territórios portugueses conhecidos que assumiram o objetivo de proceder à certificação, sendo que Baião é o primeiro município a nível mundial que chegou a esta fase avançada", acrescentou.

Para o presidente daquela autarquia do distrito do Porto, "conquistar este certificado é uma mais-valia para o concelho, na sua estratégia de desenvolvimento".

"É um reconhecimento da qualidade de Baião e do seu potencial enquanto destino turístico que se pretende da mais alta qualidade", concluiu.

Já esta manhã, a secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo dos Açores, Marta Guerreiro, revelou que os Açores são a primeira região do país certificada como destino turístico sustentável, distinção atribuída a apenas 13 regiões no mundo e entregue com a categoria de "prata" pela certificadora Earthcheck.

"É com profundo orgulho que hoje podemos dizer que os Açores são certificados como destino turístico sustentável. Somos o primeiro e único arquipélago do mundo com esta certificação. Somos a única região do país com esta certificação. Estamos na linha da frente", disse a governante.