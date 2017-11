Município de Leiria reduz rega dos espaços verdes

Lusa20 Nov, 2017, 17:19 | Economia

Numa nota enviada à agência Lusa, a autarquia informa que "decidiu reduzir drasticamente a utilização de água para a rega dos espaços verdes, com exceção daqueles em que existem plantações novas e às quais é aconselhável garantir a rega".

"A rega, que era bidiária, passou a realizar-se apenas duas vezes por semana, diminuindo substancialmente este consumo", refere.

O Município de Leiria revelou ainda que está a promover uma campanha intitulada "Nós Poupamos Água", que vai ganhar forma através de um concurso de desenho infantil destinado a crianças dos jardins-de-infância e alunos do ensino básico, suas famílias e docentes.

O objetivo desta ação passa por promover a "partilha das boas práticas de poupança de água pelas crianças e famílias do concelho de Leiria, contribuindo para o uso racional deste bem comum".

De acordo com as últimas leituras efetuadas, o Município de Leiria consome "cerca de 46.949 metros cúbicos (m3) a partir de captações de água do rio Lis, por ano, e cerca de 9.000 m3/ano a partir de água fornecida pelos Serviços de Água e Saneamento (SMAS)".

A autarquia disse ainda que tem investido na "monitorização em tempo real do nível de água nas captações mais críticas (bem como no reforço da monitorização da qualidade da água nas origens), na sensibilização dos utilizadores para o uso consciente da água através de mensagens na própria fatura, nas páginas web através da assinatura de correio eletrónico, para além da divulgação das campanhas nacionais".

Além destas medidas, a Câmara de Leiria está envolvida num projeto nacional (relacionado com as alterações climáticas) e a definir/consolidar políticas estruturais nesta área, nomeadamente na criação um Programa Municipal de Uso Eficiente da água, na promoção de incentivos para práticas agrícolas sustentáveis, bem como de valorização, planeamento e gestão do Vale do Lis, numa estratégia que pretende, igualmente, garantir a proteção das linhas de água.