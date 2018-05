Municípios e AICEP cooperam para promover internacionalização e investimento

Lusa22 Mai, 2018, 15:06 | Economia

"A internacionalização começa aqui, não começa lá fora", no estrangeiro, disse hoje o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, durante a sessão de assinatura de um protocolo de cooperação entre a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e a aicep Global Parques/Gestão de Áreas Empresariais e Serviços.

"Ninguém melhor que os autarcas conhece os seus [respetivos] territórios" -- que representam "realidades muito heterogéneas" -- e a AICEP e a Global Parques têm toda uma informação acumulada de quem investe e do tipo, características e objetivos do seu investimento, sublinhou o secretário de Estado, defendendo as vantagens e potencialidades do acordo de cooperação.

As autarquias, a Agência e a Global Parques "têm sido parceiros fundamentais na captação de investimento", mas essa cooperação pode ser potenciada com este acordo, que, além de aumentar e melhorar a informação disponível sobre investidores e condições oferecidas, aos mais diversos níveis, para investimentos, pode também contribuir para melhorar os dossiês de candidaturas a investimentos, exemplificou Eurico Brilhante Dias.

O protocolo de cooperação foi hoje formalizado na sede da ANMP, em Coimbra, por Manuel Machado, presidente da Associação, por Luís Castro Henriques, presidente do Conselho de Administração da AICEP, e por Francisco Mendes Palma, presidente da aicep Global Parques, sessão que deu início à reunião de hoje do Conselho Diretivo da ANMP.

A parceria visa "desenvolver estratégias de internacionalização e criar condições favoráveis ao investimento direto estrangeiro e à competitividade, geradora de uma dinâmica de apoio às empresas existentes, ao empreendedorismo, à criação de empresas e ao reforço das suas atividades, impulsionando o volume de negócios de exportação e de investimento das empresas".

Esta cooperação, sustenta o presidente da ANMP, Manuel Machado, contribuirá para que os municípios cumpram um dos objetivos definidos no seu congresso de Santarém, em 2013, no sentido de apoiarem as empresas a "criarem uma economia socialmente útil" (ultrapassada que está, genericamente, a fase das obras públicas e da construção de infraestruturas).

Alinhado com as políticas e objetivos abrangidos, designadamente, pelo Programa Internacionalizar, salientou o presidente da AICEP, Luís Castro Henriques, o protocolo tem ainda como objeto o desenvolvimento de iniciativas de reforço da qualificação e promoção dos territórios potencialmente recetores de investimento e a melhoria das competências dos agentes territoriais responsáveis.

Aprovado pelo Conselho de Ministros em novembro de 2017, o Programa Internacionalizar pretende "concretizar a aposta estratégica na internacionalização da economia portuguesa, tendo em conta os desafios económicos e estratégicos que o país se propõe ultrapassar".

Composto por seis eixos de intervenção, o Programa Internacionalizar foi instituído para promover, designadamente, o aumento das "exportações de bens e serviços", a diversificação dos mercados de exportação, o incremento do investimento e "uma maior e melhor articulação entre os vários agentes envolvidos nos processos de internacionalização da economia portuguesa".

De acordo com o documento hoje formalizado, a cooperação entre a ANMP, a AICEP e a Global Parques desenvolver-se-á em função das disponibilidades e dos planos de ação anuais respetivos, em áreas como as da partilha de informação, "tendo em vista a internacionalização das empresas e o contributo para o aumento da atratividade das regiões em termos de captação de investimentos".

A colaboração entre as partes, tendo em vista "a qualificação e promoção de localizações empresariais para o acolhimento de investimento, dando destaque à sustentabilidade económica, social e ambiental", é outro dos propósitos do acordo.