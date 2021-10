Na raia. Abastecer em Espanha pode dar poupança de até 20€

Com a escalada nos preços do gasóleo e da gasolina, os portugueses que residem na fronteira optam por abastecer em Espanha. E até mesmo quem está apenas de passeio escolhe o país vizinho, porque assim gasta menos no combustível. É que a diferença num só depósito pode chegar aos 20€, na gasolina.