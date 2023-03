"Não é nada que se decida de ânimo leve". Entrevista a Luís Rodrigues, novo CEO da TAP

Questionado sobre se a saída poderia causar algum mal estar no Governo regional dos Açores, Luís Rodrigues diz que "não faz sentido".



Sobre o processo de reestruturação da SATA, assume que "está longe de estar completo", mas diz não estar preocupado porque a empresa "está bem entregue", referindo-se a Teresa Gonçalves, a nova presidente da empresa.



O novo CEO da TAP considera que a saída da SATA não deixa nenhuma das companhias aéreas em desvantagem e garante que a boa relação entre ambas vai continuar.



%u201CO que mantemos hoje é uma relação de competição, isto é, concorremos numas coisas, cooperamos noutras. Percebemos perfeitamente em que área devemos concorrer, em que área devemos cooperar, e todos ganhamos com isso%u201D, acrescentou.



Sobre o regresso à TAP, Luís Rodrigues diz que não fará "nenhum comentário" sobre a companhia aérea até do dia em que tomar posse.