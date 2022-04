"Não é retorsão". Governo francês desvaloriza exigência russa de rublos por gás

“As informações que recebemos de Moscovo, nestes últimos dias e nas últimas horas, tendem a deixar-nos pensar que”, declarou a ministra francesa da Transição Ecológica, que falava perante a comissão de Assuntos Económicos da Assembleia Nacional, em Paris., continuou Barbara Pompili, para afirmar, depois, que nesta fase não há “risco de rutura dos contratos, se for essa a solução posta em prática”.

“Este pagamento em rublos, creio, é antes de mais uma medida de apoio ao rublo, mas não é verdadeiramente uma medida de retorsão para com empresas europeias”, advogou a ministra francesa da Transição Ecológica.

A governante francesa colocaria ainda a ênfase na ideia de que o decreto assinado na quinta-feira por Vladimir Putin, a impor o pagamento dos abastecimentos em rublos, não deverá travar o trabalho dos países europeus para reduzir progressivamente a dependência das importações de gás russo., propugnou Pompili.

Gás russo continua a fluir para a Europa

Na ressaca do decreto do presidente russo,Dois dos três principais gasodutos entre a Rússia e a Europa – Nord Stream 1, através do Báltico, e até à Eslováquia, através da Ucrânia – continuam a fazer chegar o combustível ao destino. O fluxo do gasoduto Yamal-Europa, através da Bielorrússia, sofreu uma mudança de direção que não é incomum – neste caso, o gás está a fluir da Alemanha para a Polónia por esta rota., embora o Governo britânico tenha avançado com o congelamento de ativos daquela entidade. Contudo,, assinala a Reuters.

