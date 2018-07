Nicolau Santos diz que lucros da CGD resultam da injeção de capital

Foto: Reuters

São quase 200 milhões de lucros em vez dos prejuízos de 50 milhões de euros que apresentou no primeiro semestre de 2017.



Nicolau Santos, comentador da Antena 1 de assuntos económicos, diz que este valor deve-se, em grande parte, à injecção de capital que o Estado fez no banco público no ano passado. Uma injecção que ultrapassou os mil milhões de euros



Além disso, Nicolau Santos refere que o encerramento de balcões e a redução do número de trabalhadores também contribuiu para estes lucros.