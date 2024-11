"Ninguém vai ganhar". Canadá, China e México respondem à ameaça protecionista de Trump

A ameaça de Donald Trump de impor tarifas elevadas sobre produtos importados para os EUA pode ser o início de uma amarga guerra comercial global, na visão de especialistas em comércio e economistas, estando já os consumidores e as empresas a preparar-se para o aumento dos custos., advertiu Keith Rockwell, ex-diretor da organização, citado peloPoucas horas depois do anúncio do republicano, a China prontificou-se a reagir , através do porta-voz da embaixada chinesa em Washington:Liu Pengyu recordou que

"A China respondeu ao pedido dos EUA para verificar dados sobre certos casos e tomou medidas", acrescentou Liu. "Tudo isso prova que a ideia da China permitir conscientemente que precursores de fentanil sigam para os Estados Unidos é completamente contrária aos factos e à realidade”.





O presidente Joe Biden manteve as tarifas que Trump já tinha introduzido para produtos chineses e acrescentou mais algumas durante a atual administração. Atualmente, a maior parte do que os dois países vendem um ao outro está sujeito a tarifas: 66,4 por cento das importações dos EUA da China e 58,3 por cento das importações chinesas dos EUA.



Tarifas "devastadoras para trabalhadores e empregos"

Juntou-se ao eco de vozes, que consideram também os laços económicos com os EUA “equilibrados e mutuamente benéficos”, a vice-primeira ministra do Canadá, Chrystia Freeland, e o ministro canadiano de Segurança Pública, Dominic LeBlanc., disse Chrystia Freeland na terça-feira, durante uma sessão parlamentar.Doug Ford, o primeiro-ministro de Ontário, a província mais populosa do Canadá, advertiu também que, comentou ainda.O primeiro-ministro do Canadá afirmou ter conversado com Trump na terça-feira e pretende realizar uma reunião com os líderes provinciais do Canadá esta quarta-feira para debater que resposta darão às ameaças norte-americanas. Justin Trudeau assegurou ainda que o país estava preparado para trabalhar com os EUA de "maneiras construtivas"., disse Trudeau na Câmara dos Comuns em Ottawa., continuou.O vizinho do norte dos Estados Unidos foi responsável por cerca de 437 mil milhões de dólares de importações dos EUA em 2022 e foi o maior mercado para exportações dos Estados Unidos no mesmo ano. O Canadá envia cerca de 75 por cento da suas exportações totais para os EUA.

Imigração e consumo de droga sem fim com tarifas

, reagiu a presidente do México, Claudia Sheinbaum, acrescentando queLendo uma carta que a própria escreveu a Trump, Sheinbaum também alertou que, o que mais uma vez "colocaria empresas comuns em risco". Segundo a chefe de Estado mexicana, o

Caso sejam aplicadas, as taxas podem aumentar drasticamente os preços de tudo para os consumidores norte-americanos, desde o gás até aos automóveis. Os Estados Unidos são o maior importador de bens do mundo, sendo o México, a China e o Canadá os três principais fornecedores.



Trump fez as ameaças através da rede social Truth Social, insurgiu-se contra o afluxo de imigrantes ilegais, apesar de as travessias da fronteira sul terem registado um mínimo de quatro anos.





Não se sabe se Trump vai mesmo levar a cabo as ameaças ou se as está a utilizar como tática de negociação antes de tomar posse. As detenções por atravessar ilegalmente a fronteira a partir do México têm vindo a diminuir e mantiveram-se em mínimos de quatro anos em outubro, de acordo com os números oficiais mais recentes.