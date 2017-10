Nobel da Economia para Richard H. Thaler

RTP09 Out, 2017, 10:53 / atualizado em 09 Out, 2017, 11:28 | Economia

A Real Academia das Ciências sueca acaba de explicar que atribuiu o prémio a Richard H. Thaler pelas suas contribuições para a "economia comportamental".



Richard H. Thaler é um dos fundadores da Economia Comportamental.Richard H. Thaler nasceu em Nova Jérsei em 1945, tem 72 anos, e é professor na Universidade de Chicago desde 1995, onde dá aulas em Ciência do Comportamento e Economia Comportamental. É ainda diretor do Centro de Pesquisa sobre a Decisão da Universidade de Chicago e investigador do Instituto Nacional de Pesquisa Económica.



"As contribuições de Richard Thaler’s construíram uma ponte entre a economia e a análise psicológica da tomada de decisão individual”, referiu a Academia no anúncio do prémio.



Richard H. Thaler introduziu pressupostos psicológicos na análise da tomada de decisões económicas.



Através da exploração das consequências de uma racionalidade limitada, preferências sociais e a ausência de autocontrolo, Thaler mostrou como estes traços humanos afetam sistematicamente as decisões individuais e os resultados.





c/ Lusa