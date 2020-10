NOS diz que regras do leilão "são absolutamente ilegais" e "inaceitáveis"

Questionada pela Lusa sobre se admite ter uma posição como a Vodafone, a NOS não respondeu.

"As regras do leilão, tal como as conhecemos, são absolutamente ilegais, inaceitáveis e desastrosas para o setor e para o país", disse fonte oficial da operadora de telecomunicações.

Salientou que este regulamento "compromete irremediavelmente a concorrência e o investimento no setor, e, consequentemente, a desejada transição digital das empresas, do setor público e da população, bem como a coesão territorial e social".

"Se as regras não forem alteradas estaremos a condenar Portugal à irrelevância na futura economia digital, prejudicando, assim, de forma irreversível a competitividade das empresas e a evolução do nível de vida dos portugueses", rematou a mesma fonte.

Também contactada pela Lusa, fonte oficial da Vodafone Portugal confirmou que a presidente executiva do Cluster Europa deu hoje uma entrevista a uma agência de notícias internacional, onde disse que está a fazer uma ponderação sobre o leilão do espectro de 5G em Portugal.

"Nessa entrevista, Serpil Timuray faz a leitura do grupo Vodafone sobre as regras propostas pela Anacom para o regulamento do leilão do 5G em Portugal, considerando-as ilegais e discriminatórias", afirmou fonte oficial da Vodafone Portugal.

"Enquanto responsável pela definição dos investimentos canalizados para a região que lidera, e na qual se integra a Vodafone Portugal, a CEO do Cluster Europa pondera reconsiderar todas as opções do grupo em Portugal, incluindo `licitar por menos espectro ou não licitar` se as regras não forem alteradas", acrescentou a mesma fonte.